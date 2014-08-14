Твиттер Дмитрия Медведева взломали

По всей видимости, твиттер Дмитрия Медведева был взломан чуть больше получаса назад, когда появилось сообщение об отставке премьер-министра.

Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите. — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) August 14, 2014

Как утверждается от имени Медведева, ему стыдно за действия правительства.

"Российские граждане не должны страдать из-за проблем в восприятии здравого смысла у верховного руководства страны", - написали хакеры.

Также, на странице премьера России появилась надпись "#КрымНеНаш просьба ретвит".

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Кроме политики, Дмитрий Медведев известен в России тем, что активно пользуется современными гаджетами и соцсетями, в частности, Твиттером.