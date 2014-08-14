Твиттер Дмитрия Медведева взломали
Твиттер премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева взломали.
По всей видимости, твиттер Дмитрия Медведева был взломан чуть больше получаса назад, когда появилось сообщение об отставке премьер-министра.
Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите.
— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) August 14, 2014
Как утверждается от имени Медведева, ему стыдно за действия правительства.
"Российские граждане не должны страдать из-за проблем в восприятии здравого смысла у верховного руководства страны", - написали хакеры.
Также, на странице премьера России появилась надпись "#КрымНеНаш просьба ретвит".
Читайте такжеМедведев поручил таможне заблокировать поставки товаров из стран, которые ввели санкции
Кроме политики, Дмитрий Медведев известен в России тем, что активно пользуется современными гаджетами и соцсетями, в частности, Твиттером.