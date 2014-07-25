СМИ: Знаменитый математик Перельман уезжает из России

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на анонимный источник, в последние годы ученый фактически жил на пенсию своей матери. Один из городских вузов звал его преподавать, предложив зарплату в 17 тыс. руб., но Г.Перельмана не устроили ни деньги, ни условия работы. Несколько месяцев назад частная фирма Швеции, которая занимается научными разработками, предложила Г.Перельману высокооплачиваемую работу.

Газета сообщает, что в УФМС по Петербургу ей подтвердили информацию о том, что Г.Перельман получил загранпаспорт и визу на 10 лет. Однако когда корреспондент РБК-Петербург связался с сотрудниками миграционной службы, там ему сообщили, что не имеют права разглашать подобные сведения. Более того, информацией о наличии у гражданина какой-либо визы ведомство даже теоретически не может обладать.

Сергей Кисляков, доктор физико-математических наук Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А.Стеклова РАН, где ранее работал ученый, сказал, что действительно читал в СМИ новость о переезде Г.Перельмана. Однако подробной информацией по этому поводу он не обладает. Напомним, в декабре 2005г. Г.Перельман покинул пост ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики и практически полностью прервал контакты с коллегами.

Связаться с самим Г.Перельманом не удалось - ученый ведет замкнутый образ жизни и почти никогда не общается с прессой.

Г.Перельман занимается наукой с начала 1990-х гг. Его доказательство теоремы Пуанкаре стало настоящим прорывом в науке. Гипотеза является одной из наиболее известных задач топологии. Она дает достаточное условие того, что пространство является трехмерной сферой с точностью до деформации.

Ученый был удостоен премии Европейского математического общества в 1996г., но отказался ее получать. В 2006г. математика хотели наградить медалью Филдса, однако он снова проигнорировал церемонию. В 2006г. журнал Science назвал доказательство теоремы Пуанкаре научным прорывом года.

В 2007г. британская газета The Daily Telegraph опубликовала список "Сто ныне живущих гениев", в котором Г.Перельман занял девятое место. Отметим, что в списке было еще два россиянина: Гарри Каспаров (25-е место) и Михаил Калашников (83-я строчка). В сентябре 2011г. стало известно, что математик отказался принять предложение и стать членом Российской академии наук.