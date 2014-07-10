Microsoft объявила о прекращении полноценной поддержки Windows 7

Как сообщает издание Digital Spy, поддержка будет прекращена с 13 января 2015 года. В течение последующих 5 лет Microsoft намерена осуществлять частичную поддержку операционной системы, что будет включать в себя обновления систем безопасности и устранение выявленных неполадок.

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Серьезных изменений в Windows 7 уже не будет. Ранее компания сообщила о полном прекращении поддержки операционной системы Windows XP.