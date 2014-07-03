Внук Кусто побил рекорд деда по длительности пребывания под водой

Это всего на один день больше срока, проведенного Жак-Ивом в 1963 году на исследовательской станции «Коншельф-2» в Красном море, пишет Polit.ru со ссылкой на The Times.

«Аквариус», расположенный в 14,5 км к югу от островов Флорида-Кис, является единственной в мире подводной научно-исследовательской лабораторией. На станции есть шесть кроватей, душ, кондиционер и беспроводной доступ в Интернет.

Соратники Фабьена ежедневно проводили 6-9 часов за пределами «Аквариуса», ставя эксперименты по изучению влияния загрязнения океана и изменения климата на коралловые рифы, а также составляли карту морского дна.

46-летний Фабьен Кусто заявил, что с сожалением покинул свой «подводный дом», но рад, что скоро встретится с семьей и друзьями.