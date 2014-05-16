В России в ближайшее время могут заблокировать Twitter

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в ближайшее время может заблокировать международный сервис микроблогов Twitter.

Об этом в интервью российскому изданию «Известия» сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов.

По его словам, основной причиной блокировки Twitter является отказ руководства интернет-ресурса выполнять требования российских чиновников и удалять «незаконные» твиты пользователей.

С технической стороны, Twitter может быть заблокирован из-за того, что в России нет возможности при работе с защищенным протоколом https, который используется сервисом, блокировать отдельную запись пользователя.

«Таким образом, блокировка одного-единственного противозаконного «твита» автоматически приводит к тому, что без доступа к ресурсу остается вся его аудитория», - отметил Ксензов.

По мнению чиновника, международный сервис микроблогов несет «серьезную социальную угрозу» для российских граждан. При этом регулирование интернета Ксензов называет «охранительными мерами» и отмечает необходимость создания в РФ «собственного сетевого мира».

При этом Ксензов добавил, что с 1 августа в России начнет действовать закон, согласно которому блогеры, интернет-публикации которых читают более 3 тыс. пользователей в сутки, обязаны будут зарегистрироваться в Роскомнадзоре.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет федерации РФ предложил создать на территории России собственный Интернет и назвать его «Чебурашка». Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил россиян, что всемирная сеть Интернет является спецпроектом ЦРУ, и отметил, что сервера, находящиеся в других странах, необходимо переносить на территорию России, чтобы информация не обрабатывалась за границей.

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Справка УНИАН. Twitter - сервис для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями. Система Twitter была создана Джеком Дорси в 2006 году. Штаб-квартира компании размещена в Сан-Франциско (Калифорния, США).

Чистая прибыль Twitter в 2013 году составила почти 170 млн долл. Количество зарегистрированных пользователей сети микроблогов составляет более 900 млн человек, из них около 240 млн – активные пользователи.