В апреле на Википедии больше всего интересовались историей, Шевченко, выборами, Бандерой и Путиным

Украинская Википедия утверждает, что самой популярной в апреле была статья «Украина», которую посмотрело свыше 65 тысяч Интернет-пользователей. Не меньший интерес вызвали предстоящие выборы президента и лицо одного из кандидатов - Петра Порошенко. Об этом сообщает Радио Свобода.

Обнародованная в «ВикиВестнике» статистика свидетельствует, что в десятку лидеров читательских запросов попали статьи о Тарасе Шевченко и Братстве тарасовцев. Почти одинаковой популярностью пользуются Владимир Путин и Степан Бандера - их биографии прочитало более 35 тысяч посетителей ресурса.

Читайте такжеВ Интернете резко начали интересоваться Бандерой

Интерес на фоне событий в Украине получила и статья «Федерализация». В топ-10 апреля также попали Вторая Мировая война и Волынская трагедия, интерес к которым, очевидно, подогрел известный депутат, заявили в «ВикиВестнике».

«Мы уже заметили, что статистика Википедии отражает вектор общественного интереса. И сейчас это - выборы президента и события в Украине. Неожиданно высокая позиция Путина в прошлом месяце связана с очень популярным Интернет-мемом о нем. Странно, что никто еще не использует данные о посещаемости Википедии, ведь перед парламентскими выборами 2012 года популярность статей о политиках, которые входили в первую пятерку партийных списков, фактически повторила результаты выборов», - рассказал Юрий Пероганич, член-основатель ГО «Викимедиа Украина».

Читайте такжеБелая книга для Путина - эксклюзивное право на ложь

Олег Ляшко в апреле стал вторым по популярности кандидатом в президенты. За ним политики Олег Царев, Дмитрий Ярош, Ольга Богомолец, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко.

Интернет-пользователи также интересовались деталями о погибших участников Евромайдана, Голодомором, СС «Галичина», вторжением российских войск на восток Украины, Донецкую область и Славянск, искали Гимн и Конституцию Украины. Также интересовались статьями о люстрации, сепаратизм, хунте, федеративном государстве, УПА, георгиевской ленте.

Последний рекорд украинской Википедии - статья о списке Небесной Сотни, которая в феврале набрала рекордное количество просмотров - 330 тысяч, 250 000 из которых - в период с 17 по 22 февраля.