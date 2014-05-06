Махницкий уже предложил Раде лишить Царева полномочий нардепа - Сенченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко сообщил на брифинге.

По словам Сенченко, в представлении речь идет не только о лишении Царева депутатских полномочий, но и предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

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Он отметил, что сегодня парламент внес изменения в законодательство, которые позволят принимать соответствующие решения.

Законом внесены изменения в законодательство относительно предоставления и.о. генпрокурора права обращаться в ВР с представлением о привлечении к уголовной ответственности народного депутата и соответствующего снятия с него неприкосновенности. Ранее такие документы мог подавать лишь генеральный прокурор.

Сенченко отметил, что на данное время в Украине есть лишь и.о. генерального прокурора.

“У нас, к сожалению, отдельные народные депутаты работают на раскол Украины и совершают государственные преступления. Потому внесли изменения в закон, прошли эти изменения и теперь уже исполняющий обязанности генерального прокурора наряду с генеральным прокурором, когда тот будет, имеет право вносить такое представление в парламент”, - сказал он.

Депутат также выразил мнение, что поскольку закон еще не вступил в силу, то после его опубликования Махницкому придется продублировать представление, чтобы оно имело абсолютно легитимный характер.

“Рассматриваться оно будет после вступления в силу соответствующего закона”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, заседание ВР проходило в закрытом режиме.

Народный депутат от «Батькивщины» Александр Бригинец сообщил на своей странице в Facebook, что Верховная Рада своим решением разрешила и.о. генпрокурора Махницкому инициировать снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов.

"И.о. генпрокурора уже имеет право инициировать лишение депутатов неприкосновенности. До этого такие права имел только генпрокурор без приставки и.о. Царев и другие не будут злоупотреблять мандатом. Янукович-младший, Азаров-младший и другие останутся без мандатов. 227 (депутатов) за", - отметил парламентарий.

Справка УНИАН. Против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.