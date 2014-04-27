Во Львове около полутысячи человек приняли участие в Марше в честь дивизии «Галичина»

Как передает корреспондент УНИАН, сбор участников Марша, инициаторами которого и активными участниками выступила молодежь из числа представителей общественной организации «Родная земл » и Студенческого братства им.Степана Бандеры, начался на площади возле его памятника на улице Мира.

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Там также присутствовало значительное количество работников милиции, медики, львовские байкеры с национальной украинской символикой на мотобайках, активисты Народной самообороны Львовщины, которые по всему маршруту движения колонны обеспечивали соблюдение правопорядка и отслеживали, чтобы не были совершены провокации.

Среди присутствующих на площади были несколько представителей российских СМИ.

Ветераны национально - освободительного движения и добровольцы украинской дивизии СС «Галичина» участие в акции не принимали.

Перед началом формирования колонны между львовянами и организаторами Марша возник спор из-за намерения организаторов акции развернуть большой баннер с изображением картины львовского художника Юрия Журавля «Небесная Сотня», который предварительно заявил журналистам, что не давал разрешения на использование своего картины при прохождении Марша к годовщины дивизии СС «Галичина», поскольку это, по его мнению, вещи несовместимые. Представители общественности, Народной самообороны и присутствовавшие родственники погибших Героев Майдана также настойчиво просили организаторов Марша убрать этот баннер.

После небольших споров организаторы все-таки от договорились не разворачивать баннер и, сформировав колонну, впереди которой были девушки в вышитых костюмах с цветами и юноши, которые несли штандарты с изображением гербов украинской дивизии СС «Галичина», отправились по улице Мира к центру города.

Партийной символики не было, отдельные львовяне пенсионного возраста, присоедившиеся к акции, держали в руках государственные флаги Украины.

Несмотря на заверения организаторов, что Марш будет молчаливой акцией, чтобы не вызывать провокаций, ее участники во время движения колонны скандировали лозунги: «Дивизия героев СС «Галичина», « Слава Украине! Героям слава!», «Слава нации - смерть врагам», «Одна! Единственная! Соборная Украина», « Бандерштат», «Мы львовяне - сильнейшие», « Восток и Запад вместе», «Бандер , Шухевич - герои Украины».

Скандирование участников Марша вызвало неоднозначную реакцию львовян, некоторые из них пытались остановить молодого человека с мегафоном, называя его провокатором и призывая прекратить скандирование.

Предварительно планировалось, что участники Марша пройдут к памятнику Тарасу Шевченко, однако организаторы сократили маршрут и на площади возле памятника Жертвам коммунистических репрессий возложили цветы и произнесли несколько речей.

Одна из организаторов акции, активистка общественного движения «Родная земля» Елена Тарасова во время выступления объяснила, что маршрут акций сократили, поскольку ситуация вышла из-под контроля организаторов и перестала быть молчаливой.Тарасова также отметила, что Марш сегодня состоялся несмотря на предостережения власти и правоохранителей, поскольку «это традиционная акция, которая проходит во Львове ежегодно и является данью памяти павших героев».

После завершения выступлений, организаторы оставили лампадки, которые так и не зажгли возле памятника Жертвам коммунистических репрессий, и разошлись.

По словам начальника Львовского городского управления милиции Сергея Зюбаненко, охрану общественного порядка в городе во время акции обеспечивало около 200 работников милиции и активисты общественных организаций Львова. В целом акция прошла без нарушения общественного порядка.