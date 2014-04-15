Сразу 8 российских спутников ГЛОНАСС вышли из строя

2 апреля произошел крупнейший сбой за всю историю работы навигационной системы. Она вышла из строя более чем на 10 часов - космические аппараты выдавали неверные данные о своем местоположении и, соответственно, предоставляли потребителям неверную навигационную информацию. Ошибка возникла одновременно практически на всех аппаратах.

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В ночь на 15 апреля сразу восемь спутников системы ГЛОНАСС вышли из строя, передает "Интерфакс" со ссылкой на Информационно-аналитический центр Роскосмоса. Согласно данным суточного мониторинга системы ГЛОНАСС за несколько минут до часа ночи космические аппараты 747, 743, 717, 737, 738, 720, 732 и 735 на протяжении получаса показывали признак "нездоров" в своих эфемеридах, после чего спутники заработали в обычном режиме. За два часа до этого крупнейшего сбоя вышел из строя космический аппарат системы ГЛОНАСС 730 - не могут «привести в чувства» до сих пор, сообщает mk.ru.

По словам генерального директора "ИСС имени Решетнева" Николая Тестоедова, сбой в работе ГЛОНАСС произошел из-за перехода на обновленный контур управления. "...Это огромная и длительная работа, с новыми средствами, новой математикой. Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, мы отлаживаем на Земле, но, к сожалению, не всё можно выловить наземными средствами", - заявил он "Известиям", отметив, что в настоящее время вероятность повторения ошибок в системе сведена на нет.

В этом месяце это уже второй масштабный сбой в работе системы ГЛОНАСС. Так, 2 апреля орбитальная группировка ГЛОНАСС вышла из строя на более чем десять часов. Отключение было вызвано так называемым "человеческим фактором" – ошибкой в передаче на спутники неверных эфемерид, то есть с проблемой в математическом обеспечении деятельности группировки. Из-за ошибки космические аппараты выдавали неверные данные о своем местоположении и, соответственно, предоставляли потребителям неверную навигационную информацию. Ошибка возникла одновременно практически на всех аппаратах и в графике на сайте Информационно-аналитического центра Роскосмоса спутники были обозначены как передающие некорректные данные о своем местоположении.

Напомним, российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС была создана в качестве альтернативы американской GPS для использования по всему земному шару. Впервые в глобальном масштабе система заработала в декабре 2011 года. Всего в системе используется по назначению 23 космических аппарата, хотя для глобального покрытия навигационным полем всей Земли необходимо 24 спутника.

В начале апреля стало известно о разрыве российско-американского сотрудничества в области освоения космоса. В распоряжении СМИ оказался документ, в котором говорится, что "с учетом продолжающегося нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины NASA приостанавливает большую часть контактов с Российской Федерацией". Как утверждалось, взаимодействие будет продолжено только по обеспечению безопасности и непрерывной работы Международной космической станции. В то же время в Госдепартаменте США заявили, что не отдавали NASA и другим ведомствам распоряжений о прекращении сотрудничества с Россией в рамках введенных в отношении Москвы санкций.