Израиль запустил в космос спутник-шпион

Израильские военные в среду отправили в космос очередной разведывательный спутник «Офек-10», пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на министерство обороны страны, передает РИА Новости.

«Офек-10» является последней моделью серии спутников «Офек», которые разрабатывает корпорация Israel Aircraft Industries. Как и предыдущие спутники данной серии, «Офек-10» был запущен с военно-воздушной базы «Пальмахим», к югу от Тель-Авива, с помощью ракеты-носителя «Шавит». Спутник вышел на заданную орбиту вскоре после запуска. Теперь ему предстоит пройти серию тестов для проверки функционирования ключевых систем.

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Местные СМИ утверждают, что основное предназначение спутника — слежение за Ираном, чью ядерную программу в Израиле считают главной угрозой своей безопасности. Как отмечается в сообщении министерства обороны, спутник оснащен современным оборудованием, позволяющим осуществлять фотосъемку в любое время суток и при любых погодных условиях.

Последний запуск спутника серии «Офек», что на иврите означает «горизонт», произошел в 2010 году. Как отмечает издание Arutz Sheva, после запуска «Офек-10» израильская группировка разведывательных спутников насчитывает шесть аппаратов.