Sony предупредила об опасности возгорания новых ноутбуков Vaio

Японская электронная корпорация Sony предупредила о возможности перегрева новых портативных компьютеров из серии Vaio, которое может привести к их возгоранию. Об этом Sony сообщила на своем официальном сайте, пишет ИТАР-ТАСС.

Опасный дефект выявлен в модели Fit 11A, которая поступила в продажу в Японии в феврале этого года. По информации Sony, причиной перегрева ноутбуков является установленный на них аккумулятор производства другой японской компании Panasonic.

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"Владельцам этой модели компьютера следует прекратить его использование, отсоединить его от источника питания", - отмечается в заявлении Sony. Компания также пообещала своим клиентам в течение двух недель определиться с порядком проведения бесплатного ремонта проблемных ноутбуков. Между тем, отгрузка новых компьютеров этой модели ритейлерам уже прекращена.

На данный момент японская корпорация получила три жалобы на возгорание Vaio Fit 11A. Ни в одном из этих случаев их владельцы не пострадали.