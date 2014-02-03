Sony и Lenovo могут создать совместное предприятие по производству ПК

Согласно сообщению, представители Sony отказались комментировать возможное объединение бизнес-подразделений компаний. Однако в пресс-службе японского технологического гиганта сообщили, что компания изучает различные возможности для предприятия по производству Vaio.

По данным издания, Sony ранее прогнозировала, что подразделение по производству ПК по итогам 2013 финансового года, который закончится в марте, окажется убыточным для компании из-за падения спроса на свою продукцию и переходом пользователей на смартфоны и планшеты.

Как сообщал ранее УНИАН, на этой неделе китайская компания Lenovo подписала соглашение о покупке у Google производителя телефонов Motorola Mobility. Стоимость сделки составила 2,91 млрд долл.