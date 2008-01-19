Продажи IBM за год выросли почти до 100 миллиардов долларов

Продажи IBM, одной из крупнейших IT-компаний мира, выросли в 2007 году до 98,8 миллиарда долларов. По сравнению с 2006 годом этот показатель увеличился на восемь процентов, сообщает Лента.ру со ссылкой на CMP Channel.

Другие показатели IBM также оказались очень успешными. Чистая прибыль за год составила 10,4 миллиарда долларов, или 7,18 доллара на акцию. Это на 10 процентов больше, чем по итогам 2006 года. А в четвертом квартале чистая прибыль выросла на 12 процентов, в то время как общая выручка - только на 10 процентов до 28,9 миллиарда долларов.

Несмотря на значительный рост прибыли, акции IBM на торговой сессии 17 января упали на 0,52 процента до 101,1 доллара за штуку. В начале дня они резко подскочили вверх, но потом, под действием негативных новостей о замедлении темпов роста американской экономики подешевели вместе со всеми другими акциями. Для сравнения, индекс Nasdaq упал почти на два процента.

Накануне IBM представила также прогноз на 2008 год. По данным компании, любое замедление темпов роста экономики США она сможет компенсировать увеличением продаж за рубежом, отмечает Reuters.