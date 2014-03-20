В сети появилось видео с историей Крыма "от скифов до наших дней"

Российский телеканал "Дождь" выложил в Интернет видеоролик, в котором показал почти всех хозяев крымского полуострова более чем за три тысячи лет.

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"ДОЖДЬ подготовил наглядный график, демонстрирующий, кто жил на территории полуострова и кто владел им за всю его историю", - отмечается в сообщении.