Доля ОС Android в смартфонах достигла 78%

В то же время доля смартфонов на платформе Android в мировых продажах по итогам минувшего года выросла на 12 п. п. и достигла 78,4%. В 2013 году было продано 758,7 млн устройств такого типа (рост на 68%), пишет ИТАР-ТАСС.

Смартфоны на платформе ОС Microsoft заняли 3,2% рынка, продажи достигли 30,8 млн устройств, что на 82% выше показателя 2012 года.

Общие мировые продажи смартфонов конечному потребителю в 2013 году выросли на 42% и превысили 967 млн устройств.

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В конце января 2013 года акции Apple резко подешевели (на 8,2%), до $505,5 за акцию на открытии торгов на NASDAQ - обвал котировок спровоцировала отчетность компании за четвертый квартал 2013 года, так как инвесторы ожидали больших продаж смартфонов.

Капитализация компании снизилась на $40,5 млрд - с $495 млрд до $454,5 млрд.

Чистая прибыль Apple за квартал с октября по декабрь составила $13,07 млрд, выручка - $57,6 млрд. За этот период было продано 51 млн смартфонов iPhone и 26 млн планшетов iPad.

Год назад, в январе 2013 года, акции IT-гиганта Apple также упали после публикации отчетности за первый квартал 2012/13 финансового года (октябрь - декабрь 2012 года). Падение произошло, несмотря на рост чистой прибыли на 0,8%, до $13,1 млрд. За этот период, по сравнению с таким же периодом прошлого года, были увеличены продажи смартфонов IPhone - на 29%, планшетников IPad - на 49%. Однако спрос на персональные компьютеры продолжил сокращаться: по данным отчета, он упал еще на 21%. Тем не менее Apple удалось реализовать 4,1 млн ПК, сообщает Associated Press.

Тогда после оглашения отчета акции компании упали в цене на $51,48, до $469 за бумагу.