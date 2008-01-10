Ведущий производитель электроники сменит название на Panasonic

Один из крупнейших японских производителей электроники Matsushita Electric Industrial Co. сменит в своем названии фамилию основателя фирмы Коносукэ Мацуситы (Konosuke Matsushita) на более известное мировому потребителю имя своего бренда Panasonic, сообщил журналистам президент компании Фумио Оцубо (Fumio Ohtsubo).

"Решение отказаться от бренда Matsushita далось нам трудно. Мы должны создать нечто большее, чем мы были до сих пор", - сказал Оцубо на пресс-конференции, посвященной стратегии Matsushita на новый фискальный год.

Решение вступает в силу 1 октября 2008 года. С этого же времени компания будет выпускать все свои товары только под маркой Panasonic.

Это решение, обусловленное возросшей глобальной конкуренцией за узнавание торговых марок, является очень решительным шагом для компании, основанной в 1918 году и пользующейся в Японии исключительным уважением за качество продукции и управления.

История Коносукэ Мацуситы, начавшего свою карьеру подмастерьем лудильщика и закончившего руководителем крупнейшей корпорации, которого в Японии с уважением называют "богом менеджмента", всегда была краеугольным камнем имиджа компании.

Мацусита, скончавшийся в 1989 году в возрасте 94 лет, прославился в деловом мире Японии своими афоризмами, такими как "Бизнес - это люди" и "Каждый человек имеет свой путь".

РИА "Новости"