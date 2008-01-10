Tata представила самый дешевый в мире автомобиль (фото)

Индийская компания Tata представила в четверг самый дешевый в мире автомобиль Nano стоимостью 100 тысяч рупий (1 рупия - 0,128 гривни), сообщает сайт Motor Authority.

Tata Nano оснащен бензиновым двигателем объемом 624 кубических сантиметра мощностью 33 лошадиные силы. Максимальная скорость, которую способна развить эта машина - 96 километров в час, средний расход топлива составляет пять литров на 100 километров. Силовой агрегат удовлетворяет экологическим нормам "Евро-4". Также в будущем Tata планирует расширить линейку моторов дизельными версиями.

Салон автомобиля рассчитан на пятерых пассажиров. За дополнительную плату Nano может быть оборудован кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и усилителем руля.

Чтобы добиться низкой стоимости, Tata решила отказаться от использования подушек безопасности.

Длина машины составляет чуть более трех метров, а ширина и высота - около полутора метров. Кузов Nano выполнен из листового металла, а не из пластика, как предполагали ранее аналитики.

Tata рассчитывает продавать в Индии 200 тысяч моделей в год, экспорт в другие страны до 2011 года не планируется. До появления Tata Nano самым дешевым автомобилем в Индии был Maruti Suzuki 800.

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