На Facebook подали в суд за нарушение тайны переписки

01:33, 04 января 2014
Наука и IT
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Группа пользователей Facebook инициировала судебный процесс против социальной сети, администрация которой, как утверждают истцы, контролирует личную переписку и использует информацию в корыстных целях.

Facebook / Фото: iprexvoices.com

В заявлении утверждается, что Facebook систематически перехватывает личные сообщения пользователей и за определенную мзду делится собранной информацией с поставщиками услуг, рекламодателями и маркетологами, передает Русская служба ВВС.

По сведениям истцов, всякий раз когда пользователь Facebook отправляет линк на внешний вебсайт в приватном сообщении, Facebook сканирует его с целью анализа активности пользователя в сети.

Истцы требуют от Facebook компенсировать нанесенный им ущерб из расчета 100 долларов за каждый день предполагаемых нарушений, или выплатить по 10 тысяч долларов каждому, чье право на конфиденциальность было нарушено.

В Facebook называют обвинения необоснованными. "Мы будем защищаться со всей решимостью", - заверил представитель крупнейшей в мире социальной сети.

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