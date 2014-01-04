На Facebook подали в суд за нарушение тайны переписки

В заявлении утверждается, что Facebook систематически перехватывает личные сообщения пользователей и за определенную мзду делится собранной информацией с поставщиками услуг, рекламодателями и маркетологами, передает Русская служба ВВС.

По сведениям истцов, всякий раз когда пользователь Facebook отправляет линк на внешний вебсайт в приватном сообщении, Facebook сканирует его с целью анализа активности пользователя в сети.

Истцы требуют от Facebook компенсировать нанесенный им ущерб из расчета 100 долларов за каждый день предполагаемых нарушений, или выплатить по 10 тысяч долларов каждому, чье право на конфиденциальность было нарушено.

В Facebook называют обвинения необоснованными. "Мы будем защищаться со всей решимостью", - заверил представитель крупнейшей в мире социальной сети.