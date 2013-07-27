Википедию разрешили редактировать с мобильных устройств

Пока править статьи в мобильном режиме могут только зарегистрированные пользователи. Чтобы отредактировать запись, нужно авторизоваться на сайте.

Функция мобильных правок сначала появилась на пилотном сайте, где ее протестировали первые пользователи. Теперь испытания завершены, и вносить исправления могут все желающие.

В блоге «Фонда Викимедиа» отмечается, что руководство проекта продолжит развивать интерфейс мобильных правок. Ранее, в конце марта 2013 года, пользователям мобильной «Википедии» разрешили загружать на сайт фотографии. Как и в случае с правками, это действие доступно только авторизованным пользователям.

С мобильных устройств с «Википедией» работают более пятнадцати процентов аудитории сайта. У энциклопедии есть проект Wikipedia Zero, в рамках которого жителям развивающихся стран доступ к сайту с мобильников предоставляется бесплатно, передает Лента.ру.