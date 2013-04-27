Сегодня ночью в Украине начались продажи нового "крутого" смартфона
Продажи нового смартфона Galaxy S4 от южнокорейской компании Samsung стартуют в Украине в полночь с 26 на 27 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети сети мобильных устройств и аксессуаров «Цитрус».
Первыми в Украине смартфон смогут купить жители Одессы, Харькова, Донецка и Днепропетровска на ночных презентациях Samsung Galaxy S4 в сети гаджетов и аксессуаров «Цитрус». В других торговых сетях устройство появится на выходных.
По данным директора по маркетингу сети «Цитрус» Виктора Шолошенко, количество предзаказов на андроид-смартфон почти в 10 раз превышает количество предзаказов на предыдущую модель Galaxy S3 в прошлом году.
Новый флагман, анонсированный 15 марта в Нью-Йорке, имеет восьмиядерный процессор, пятидюймовый экран и возможности управления без касаний (Smart Scroll, Smart Pause). Акцент в этой модели сделан на инновационных мультимедийных приложениях, уже встроенных в смартфон.