Сегодня ночью в Украине начались продажи нового "крутого" смартфона

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети сети мобильных устройств и аксессуаров «Цитрус».

Первыми в Украине смартфон смогут купить жители Одессы, Харькова, Донецка и Днепропетровска на ночных презентациях Samsung Galaxy S4 в сети гаджетов и аксессуаров «Цитрус». В других торговых сетях устройство появится на выходных.

По данным директора по маркетингу сети «Цитрус» Виктора Шолошенко, количество предзаказов на андроид-смартфон почти в 10 раз превышает количество предзаказов на предыдущую модель Galaxy S3 в прошлом году.

Новый флагман, анонсированный 15 марта в Нью-Йорке, имеет восьмиядерный процессор, пятидюймовый экран и возможности управления без касаний (Smart Scroll, Smart Pause). Акцент в этой модели сделан на инновационных мультимедийных приложениях, уже встроенных в смартфон.