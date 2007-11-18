Старт ракеты ”Зенит-3SL” по программе ”Морской старт” назначен на сегодня

Запуск украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL", которая должна вывести на орбиту спутник связи Thuraya-3 в рамках программы "Морской старт" (Sea Launch), назначен на 18 ноября с площадки плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане.

Об этом сказано в сообщении компании Sea Launch Company, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что запуск запланирован на воскресенье на 15.37 GMT (17.37 по киевскому времени).

Ракета-носитель "Зенит-3SL" с космическим аппаратом Thuraya-3 стартует с морской платформы "Одиссей" из района Тихого океана. Первая и вторая ступени ракеты отделятся от аппарата с разгонным блоком, соответственно, через две с половиной и восемь с половиной минут после старта. Они упадут в океан. После этого произойдет включение двигателей разгонного блока "ДМ". За счет двух включений двигателей, разгонный блок выведет 5-тонный спутник Thuraya-3 на целевую геосинхронную орбиту высотой 35 тыс. км. Срок эксплуатации спутника составит примерно 12 лет, говорится на сайте компании Sea Launch.

Как сообщалось, ранее запуск ракеты был отложен на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий в районе старта.

Запуски спутников Thuraya-1 и Thuraya-2 успешно прошли в 2000 и 2003 годах.

Нынешний пуск станет первым после того, как 30 января 2007 года ракета-носитель "Зенит-3SL" не смогла вывести на орбиту голландский многофункциональный телекоммуникационный спутник NSS-8 компании NewSkies (Нидерланды). На первой минуте полета ракета-носитель упала в Тихий океан. Это был 24-й запуск по программе и второй неудачный.