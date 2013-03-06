Украинские школы получили доступ к образовательному проекту Евросоюза

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, отныне эти страны будут присутствовать в виртуальном пространстве, в котором ученики и учителя школ будут иметь возможность узнать больше о своих коллегах и принять участие в интерактивных инициативах (изучение языков, усовершенствования математических знаний и т. п.). Также этот проект предоставляет возможность юношам и девушкам изучать культуры и традиции разных народов.

Комментируя запуск «ETwinning Plus», еврокомиссар по образованию, культуре, многоязычию и молодежи Андрулла Вассилиу назвала его «прекрасным образовательным проектом, имеющим огромный потенциал для того, чтобы преодолевать барьеры».

Еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле убежден, что более «активное привлечение ЕС в сферу среднего, высшего и профессионально-технического образования поможет странам-партнерам – особенно молодому поколению – быть лучше подготовленными к экономическим и социальным проблемам в регионе соседства ЕС».

«еTwinning Plus» является пилотным проектом, который был инициирован как часть Европейской политики соседства. Его цель – укреплять диалог со странами-партнерами Евросоюза на Востоке.

Общий бюджет проекта для стран-партнеров составляет 834 тыс. евро; из них 96 тыс. евро предусмотрено для внедрения в Украине.

«eTwinning Plus» был основан в 2005 году. Проект объединяет почти 200 тысяч учителей и свыше 100 тысяч школьников из 33 европейских стран (все страны-члены ЕС, а также Исландия, Швейцария, Норвегия, Турция, Хорватия и Македония).