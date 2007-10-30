США согласились еще 4 года платить за хранение в Украине советских ракет

США продолжат оказывать помощь Украине по обеспечению безопасности хранения твердотопливных двигателей ракет SS-24 в Павлограде (Днепропетровская обл.) в течении еще четырех лет после истечения действия прежних договоренностей в январе 2008 г. Об этом сообщает Национальное космическое агентство Украины по итогам визита в страну делегации Агентства уменьшения угрозы Министерства обороны США во главе с менеджером проекта ликвидации твердотопливных ракетных двигателей SS-24 Вильямом Муном.

На переговорах обсуждались вопросы технического задания к работам по обеспечению хранения и обслуживания твердотопливных двигателей ракет SS-24. Делегация США посетила государственное предприятие "НПО "Павлоградский химический завод" и Павлоградский механический завод для ознакомления с объектами хранения твердотопливных двигателей и состоянием работ по их безопасности.

Соединенные Штаты выделяют около 800 тыс. долл. в год на обеспечение безопасности хранения ракетных двигателей SS-24. Договоренности действуют до конца 2007 г. Украинская сторона предлагала продлить их до конца 2011 г., когда планируется завершить утилизацию ракетного топлива.

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