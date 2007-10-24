Реакторы на быстрых нейтронах - будущее атомной энергетики

Будущее атомной энергетики за развитием реакторов на быстрых нейтронах, лидером в разработке которых является Россия, заявил в ходе Московской энергетической недели глава Росатома Сергей Кириенко, говоря о перспективах развития атомной энергетики в РФ и за рубежом.

"Перспективы развития атомной отрасли - ИТЭР (термоядерный реактор), который к 2040-2050 годам будет вносить существенный вклад в мировую атомную энергетику (выработку электроэнергии). Завтрашний день отрасли - развитие реакторов на быстрых нейтронах и строительство реакторов малой и средней мощности", - сказал Кириенко.

Один из разработанных в России реакторов на быстрых нейтронах уже много лет работает в экспериментальном режиме на Белоярской АЭС. Реакторы малой и средней мощности нашли свое применение, в частности, на плавучих атомных электростанциях, первая из серии которых строится на предприятии Севмаш.

Кириенко напомнил, что согласно планам реорганизации атомной отрасли РФ, в гражданской части отрасли создан холдинг ОАО "Атомэнергопром", и "к 1 января 2008 года холдинг приступит к полноценной деятельности".

Он также сообщил, что согласно планам строительства атомной генерации, до 2020 года в России должно быть построено 26 новых энергоблоков АЭС большой мощности. За все советское время в стране было построено всего 30 атомных энергоблоков.

РИА "Новости"