Харьковский университет построил на крыше солнечную электростанцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в церемонии открытия энергетического объекта приняли участие Почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове Татьяна Гавриш, заместитель директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации Денис Ткачев, проректор университета.

По данным директора Центра международного сотрудничества ХНУ им. Каразина Станислава Игнатьева, электростанция состоит из пяти панелей 1,5 х 0,8 м. Мощность станции в зависимости от погоды колеблется от 400 Вт до 3,4 кВт, однако за год она сможет производить более 6 Мвт электроэнергии.

С.Игнатьев заметил, что в эксплуатацию введена первая очередь солнечной электростанции, но на протяжении последующих двух лет планируется увеличить количество панелей. По его словам, полученную электроэнергию будут направлять на потребности университета, но в дальнейшем вуз планирует продавать избыток электроэнергии по «зеленому тарифу».

С.Игнатьев сообщил, что оборудование для создания электростанции университета подарили европейские партнеры. Стоимость оборудования – около 500 тыс. грн.

«Проект, который мы презентовали, дает возможность университету перейти от стадии потребления электроэнергии к стадии ее производства», - акцентировал С.Игнатьев.

В Центре связей с общественностью и прессой ХНУ им. Каразина подчеркнули, что это первый в Украине проект в рамках программы энергосбережения среди высших учебных заведений государства. Проект был реализован при поддержке европейских инвестиционных компаний, в частности WSB International GMBH (Германия), Kulturklenoden AB (Швеция), EUROENERG Ltd. (Болгария), которые планируют начать свой бизнес в отрасли возобновляемой энергетики в Харьковской области.