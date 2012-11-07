Реализатор хакерских программ получил полтора года тюрьмы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, установлено, что житель города Смела реализовывал вредный программный продукт KGB Keylogger 4.2.

В феврале 2012 года сотрудники СБУ задержали правонарушителя «на горячем», во время продажи CD-диска с запрещенной программой, которая позволяет взламывать пароли и получать доступ к компьютерам.

Приговором суда, который вступил в силу на этой неделе, злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УКУ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со испытательным сроком 1 год.