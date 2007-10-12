В Сети стартовал восьмой Открытый кубок России по поиску в интернете

Компания Яндекс начала восьмой Открытый кубок России по поиску в интернете. Для участия в соревновании зарегистрировались более 3300 участников из разных городов страны. Финал кубка состоится в декабре 2007 года в Москве. Победитель получит Кубок, звание «Человек, который нашел всё» и денежный приз.

11 октября 2007 года началась первая игра первого тура. По словам организаторов, в соревновании может принять участие любой человек, "владеющий русским языком и клавиатурой". Участники могут принять участие в нескольких играх тура. В этом случае итоговым результатом участника будет лучший. Игры первого тура пройдут с 11 октября по 1 ноября 2007 года. Также в рамках кубка будут проведены региональные и юношеские соревнования.

Размер денежного вознаграждения пока не сообщается. В 2006 году главный приз турнира был равен длине реки Ыгыатты (из расчета 1 метр равен 1 рублю, он составляет 601 тысячу рублей). Занявший второе место участник соревнования получил денежный приз, равный площади японского национального природного парка Сайкай - 247 тысяч рублей, а занявший третье место участник получил по тысяче рублей за каждый вальс, написанный Иоганном Штраусом-старшим (152 тысячи рублей).

Лента.ру