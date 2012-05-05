Порносайты - на четвертом месте по угрозе подцепить вирус

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатории Касперского», об этом свидетельствуют результаты исследования компании.

В сообщении отмечается, что Интернет является основным источником проникновения вредоносных программ на компьютеры пользователей, - всего в 2011 году для проведения веб-атак злоумышленники воспользовались 4 073 646 доменами.

«Лаборатория Касперского» проанализировала ресурсы с самым большим количеством вредоносных ссылок и выяснила, что на первом месте оказались различные развлекательные сайты, содержащие видеоконтент (31% вредоносных ссылок). Второе место заняли поисковые системы — пользователи периодически переходят по вредоносным ссылкам прямо на страницах выдачи крупнейших поисковиков (22% ссылок могут угрожать безопасности ПК). С незначительным отставанием расположились социальные сети (21%). На четвертом и пятом местах оказались сайты с контентом «для взрослых» и различные рекламные сети.

Как отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников, злоумышленники «активно используют различные легальные сайты для распространения своих творений». Для этого они создают странички-приманки в социальных сетях, рассылают спам через личные сообщения и активно комментируют популярные ролики, фотографии и записи, вставляя в свои послания ссылки на зловредов.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.