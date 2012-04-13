Количество спама снизилось почти на 20%

Согласно сообщению, в марте экспертам компании совместно с коллегами из других организаций, специализирующихся в области информационной безопасности, удалось обезвредить новую версию нашумевшего ботнета Hlux/Kelihos. В результате доля электронного мусора в почтовом трафике по итогам месяца сократилась на 3,5%, составив в среднем 75%. В абсолютных цифрах это означает, что количество спама по сравнению с февралем уменьшилось почти на 20%.

Однако снижение объемов незапрошенной электронной корреспонденции никак не сказалось не степени ее опасности. Показатель срабатывания почтового антивируса остался на уровне прошлого месяца (2,8%). При этом распространители вредоносного кода с помощью электронной почты придумывают все новые, более хитрые уловки социальной инженерии.

Наиболее ярким примером этого стала зафиксированная в марте рассылка сообщений, подделанных под электронные подтверждения о приобретении авиабилета, что приводило к установке на компьютер троянца, загружавшего известную вредоносную программу ZeuS/Zbot, предназначенную для кражи данных клиентов различных платежных онлайн-сервисов. В США злоумышленники предлагали бесплатно стать обладателями iPad3, чтобы заставить пользователя вступить в финансовую пирамиду, перейти по фишинговой или вредоносной ссылке, либо установить рекламную программу. В Рунете же рассылались сообщения, в которых небольшие магазины или даже перекупщики в России, в Украине и еще некоторых странах Европы предлагали приобрести iPad3 или оставить на него предварительный заказ.

Доля фишинговых писем в почтовом потоке по сравнению с февралем уменьшилась вдвое и составила 0,01%. В рейтинге категорий организаций, наиболее интересных фишерам, лидируют, как и ранее, финансовые организации. На них приходится почти четверть всех срабатываний антифишинга. По сравнению с февралем самым заметным изменением в рейтинге стало увеличение доли фишинговых атак на пользователей интернет-магазинов на 1%.

Доля традиционного лидера тематического рейтинга спама - «Образование» уменьшилась в марте на 8,4 п.п., в результате по итогам марта оно заняло вторую строчку (доля в спаме - 16,6%). Лидером рейтинга в марте стала тематика «Медикаменты. Товары для здоровья» - 17%. На третьем месте «Недвижимость» - 15,1%. Доля заказного спама в марте увеличилась и практически достигла 60%. Этому способствовало увеличение количества писем других категорий заказного спама. В марте значительно увеличилась доля рекламы недвижимости (+5,9%) и отдыха и путешествий (+3,9%) и др.

Март не принес существенных изменений в рейтинг государств-источников спама. Тройку лидеров по-прежнему составляют Индия, Индонезия и Бразилия, а Россия поднялась на одну ступень вверх и теперь занимает 13-ю позицию. Украина не входит в первую двадцатку рейтинга.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.