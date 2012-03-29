Google покажет пользователям личную статистику

Сообщение об этом появилось в официальном блоге корпорации.

Сервис будет формировать ежемесячные отчеты об активности пользователя в некоторых продуктах Google. К примеру, для Gmail будет отображаться количество отправленных писем за отчетный период и адресаты, которым было отправлено больше всего писем, а также другая информация.

Помимо Gmail, сервис охватывает поисковик, видеохостинг YouTube, фотохостинг Picasa и геолокационный сервис Latitude. Включить статистику пользователь может в настройках, либо перейдя на специальную страницу.

После этого Google будет ежемесячно присылать ссылку на отчет.

В корпорации подчеркивают, что представленная информация позволит узнать, к примеру, не получили ли доступ к аккаунту злоумышленники, передает Лента.ру. Для этого пользователю нужно будет проверить список городов и браузеров, с которых осуществлялся вход в его аккаунт. В случае, если будет обнаружена подозрительная активность, Google советует сменить используемый пароль.

Отчеты можно будет формировать за любой период. При этом при желании любой из них пользователь сможет удалить. При включении сервиса выводится сообщение, что первый отчет будет готов через несколько дней.