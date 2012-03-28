Почти треть пользователей ищут в интернете новости

Почти треть пользователей Украины (31%) используют Интернет для просмотра онлайновых медиа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации телерадиовещателей со ссылкой на экспертные данные.

Согласно данным руководителя направления маркетинговых исследований Киевского международного института социологии (КМИС) Александра Красновского, 35% украинских пользователей используют Интернет для общения, 31% - для просмотра онлайновых медиа, 26% - для загрузки данных, 8% - для финансовых операций, 7% - для игр.

Он также сообщил, что с 16 по 18 марта 2012 года КМИС в рамках проекта онлайновых исследований InPoll провел опрос интернет-аудитории о пользовании традиционными и новыми медиа. По результатам исследования, ежедневно традиционное телевидение в Украине просматривают 69% опрошенных, 16% просматривают ТВ через Интернет; 37% опрошенных слушают радио через приемник/мобильный телефон и 11% - слушают его в сети. Согласно результатам опроса, 38% респондентов ежедневно просматривают свежую прессу в Интернете, лишь 15% читают ее в печатном виде.

По данным директора департамента медиа-исследований компании GFK Ольги Росмановой, потребление радио через Интернет ежегодно растет на 10% - в соответствии с исследованием, проведенным компанией GFK, за последний месяц через Интернет радио слушали 24% радиослушателей в возрасте от 16 до 50 лет.