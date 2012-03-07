Facebook проиграла суд

Суд Германии постановил, что соцсеть Facebook не информирует должным образом своих пользователей о том, как она распоряжается импортируемыми из других ресурсов электронными адресами их друзей, сообщает агентство Bloomberg.

Функция "Найти друзей", предусмотренная в Facebook, позволяет искать знакомых в других онлайн-ресурсах и, если они не являются пользователями Facebook, приглашать их в соцсеть. Среди прочих параметров, поиск можно осуществить по электронному адресу друга.

Суд Берлина встал на сторону немецкой организации по защите прав потребителей и постановил, что пользователи не получают достаточной информации о том, как загружаемые ими электронные адреса будут использоваться соцсетью. Кроме того, суд решил, что Facebook незаконно требует от пользователей права использовать загружаемый ими на сайт контент.

В прошлом году Facebook уже предъявлялись подобные претензии в Германии, замечает РИА "Новости". Тогда соцсеть достигла договоренности с регуляторами о том, что будет сообщать интернет-пользователя, которые не имеют аккаунты в Facebook, однако адреса которых попали в систему, - как их персональные данные могут быть использованы и как их защитить.