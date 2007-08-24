Российский производитель авиадвигателей покупает у IBM суперкомпьютер

НПО "Сатурн" подписал с компанией IBM соглашение о намерении по закупке суперкомпьютера производительностью около восьми терафлопов, сообщает корреспондент Ленты.ру.

По словам представителей НПО, новый компьютер планируется ввести в действие до конца этого года, причем он может быть полностью загружен уже к середине 2008-го.

У НПО уже есть один суперкомпьютер производительностью около одного терафлопа, который был введен в действие в 2005 году.

В какую сумму обойдется компьютер, способный выполнять до 8 триллионов операций с плавающей точкой в секунду, в "Сатурне" открыто не говорят. В то же время представители компании отметили, что условная стоимость оборудования производительностью в один терафлоп в ходе тендера удалось снизить до 200 тысяч долларов, то есть суперкомпьютер предположительно стоит 1,6 миллиона долларов.

Окончательный контракт на поставку нового суперкомпьютера планируется подписать в ближайшие недели. Согласно рейтингу самых высокопроизводительных компьютеров мира, приобретаемая машина войдет в список двухсот самых мощных на Земле.