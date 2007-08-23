Модернизация Ан-124 ”Руслан” может быть продолжена в Европе, а не в России

Модернизация тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", разработанного авиационным научно-техническим комплексом (АНТК) имени Антонова, возможно, будет происходить в Европе, а не в России, как сейчас, сообщил председатель совета директоров ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев на пресс-конференции в рамках авиасалона МАКС-2007.

"Мотор Сич" наряду с российской компанией "Волга-Днепр" в настоящее время осуществляет в Ульяновске совместный проект по модернизации самолета "Руслан".

"Буквально вчера я проводил переговоры с европейскими партнерами и они предложили продолжать проект в Европе. Возможно, база по модернизации "Руслана" будет в Лейпциге, при этом проект будет осуществляться при участии европейских специалистов. Но это пока только на уровне предложения, мы будем над ним думать",- сказал Богуслаев.

В настоящее время проводится модернизация двигателя Д-18, устанавливаемого на Ан-124, который позволит самолету поднимать 150 тонн груза. Самолет Ан-124 "Руслан" оснащен четырьмя двигателями Д-18, производство которых осуществляет "Мотор Сич". Модернизированный двигатель не уступает западным аналогам по уровню топливной эффективности. Кроме того, он легче конкурентных моделей.

Ан-124 "Руслан" получил дополнительный сертификат на авиасалоне в Ле Бурже, что расширило возможности самолета на мировом рынке перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Помимо этого, Ан-124 подтвердил соответствие международным стандартам по точности самолетовождения.

РИА "Новости"