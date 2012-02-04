Московский патриарх за безопасный интернет

Патриарх Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной церкви Кирилл считает, что российское общество следует оградить от аморального содержания интернета.

По словам главы РПЦ, выполнению этой задачи может послужить создание Лиги безопасного интернета. Патриарх Кирилл подчеркнул, что церковь поддерживает эту инициативу, реализуемую при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

"Интернет не может быть тем местом, где бы духовно и нравственно разрушались люди, это не может быть той сферой, где осуществляется массовая деградация личности, общества и общественных отношений", - сказал патриарх на встрече с министром.