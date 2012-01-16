Министр пришел на собрание Пиратской партии России

Министр связи РФ Игорь Щеголев посетил собрание незарегистрированной Пиратской партии России, состоявшееся 14 января, написал в своем блоге председатель этой партии Павел Рассудов. Собрание проходило в книжном магазине "Циолковский" в здании Политехнического музея.

"Министр сделал вид как будто зашел в выходной купить пару книг и ничего не знал о намеченном собрании", - написал Рассудов.

"Присутствующие на встрече программеры сразу накинулись на Щеголева. Еще бы! Не каждый день есть возможность высказать все, что думаешь, министру связи в лицо. А у программистов было что ему сказать. Но министр держался молодцом, говорил складно, однако ничего конкретного. Сразу видно - большой аппаратный опыт", - рассказал глава Пиратской партии.

Пиратская партия России основана в 2010 году. Основные цели партии - свобода распространения и доступ граждан к информации, реформа авторских прав и реформа патентной системы. Пиратская партия не зарегистрирована официально, поясняет Лента.ру.