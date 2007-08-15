Плавучий космодром ”Морской старт” восстановят уже в октябре

Стартовая платформа "Одиссей", получившая повреждения в результате взрыва в момент запуска ракеты-носителя "Зенит" 1 февраля 2007 года, будет отремонтирована в октябре текущего года, сообщил глава Конструкторского бюро транспортного машиностроения (КБТМ) Алексей Гончар.

"Специалисты КБТМ участвуют в восстановлении стартового комплекса "Одиссей", который был поврежден в результате аварии в феврале 2007 года. Мы рассчитываем, что к октябрю текущего года мы обеспечим завершение восстановительных работ и "Морской старт" снова сможет функционировать", - сказал он журналистам.

По словам Гончара, океанская платформа "Одиссей" показала в ходе аварии уникальную живучесть. "Аналогичная авария ракеты "Зенит" на Байконуре привела к тому, что комплекс до сих пор не действует, а "Одиссей" будет восстановлен менее чем через год после аварии", - сказал он.

Кроме того, КБТМ участвует в восстановлении стартовых площадок на космодроме Алкантара в Бразилии. По словам Гончара, предприятие активно включилось в работу по восстановлению аварийного стартового комплекса и сотрудничает с бразильскими коллегами через Роскосмос и Национальное космическое агентство Украины.

РИА "Новости"