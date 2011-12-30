Анонсирован самый большой в мире 3D-телевизор

Компания LG представила 3D-телевизор с 84-дюймовым экраном, передает техноблог Engadget со ссылкой на заявление южнокорейской компании.



Для просмотра объемного изображения на экране телевизора потребуются очки Cinema 3D, которые поставляются в комплекте. Разрешение экрана составляет 3840 на 2160 пикселей (4k).



Новая модель унаследовала многие черты телевизоров Smart TV: на ней можно запускать интернет-приложения и она поддерживает работу с пультом Magic Remote, который распознает движения и голос пользователя.



Сроки поступления телевизора в продажу и цену LG не назвала, но ожидается, что в магазины он поступит в течение 2012 года. Более подробно компания расскажет о модели на выставке CES, которая пройдет в январе.



В настоящий момент самым большим в мире 3D-телевизором считается Samsung D9500, поступивший в продажу в мае. Размер его экрана составляет 75 дюймов.



3D-телевизор станет не единственной новинкой, которую LG покажет на выставке CES. На этом же мероприятии компания обещала представить телевизор OLED с экраном в 55 дюймов.