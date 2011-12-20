ВР дополнила перечень ядерных установок

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности” (относительно дополнения перечня ядерных установок) (№9448).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе дано определение ядерной подкритической установки. В соответствии с законом, это объект, предназначенный для обращения с ядерными материалами и расположенный в пределах определенной проектом территории, конструкция и технические характеристики которого делают невозможным возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления при каких бы то ни было условиях эксплуатации.

К ядерным подкритическим установкам относятся: подкритические сборки, источники нейтронов, основанные на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов или протонов, и другие установки, конструкция и технические характеристики которых делают невозможным возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления при каких бы то ни было условиях эксплуатации.

Кроме того, предусмотрено, что центральный орган исполнительной власти, который осуществляет государственное управление в сфере использования ядерной энергии, должен выполнять функции по созданию эксплуатирующей организации для обеспечения безопасной эксплуатации ядерных установок, а также специализированных предприятий (компаний) по обращению с радиоактивными отходами до передачи их на долгосрочное хранение и захоронение.