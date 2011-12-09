Киев предложит проекты инвесторам Кремниевой долины

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО заявляет, что в феврале-марте 2012 года в Киеве планируется провести конференцию при участии представителей инвестиционных венчурных фондов из Кремниевой долины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Во время поездки в Кремниевую долину на конференцию SVOD были проведены встречи с несколькими венчурными фондами, в том числе Garage Technology Ventures. На конференцию планируется собрать представителей из 20 венчурных фондов, заинтересованных в работе с нашими IT-специалистами и проектами. Мы планируем устроить на этой конференции отдельную секцию, посвященную инновационным проектам городской инфраструктуры", - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Конференцию организует Киевская городская государственная администрация при поддержке Американской бизнес-ассоциации русскоязычных профессионалов (AmBAR) и конкурса "Инновационный прорыв".

Заместитель председателя КГГА напомнил, что сейчас в Кремниевой долине работают более 300 тыс. исследователей, причем около четверти из них или их родителей родились в странах бывшего СССР. "Но мы понимаем, что далеко не каждый, даже очень продвинутый специалист, поедет туда. Например, в Киеве очень большой объем подготовки ІТ-специалистов, большинство из них генерирует идеи, достойные внимания, но далеко не каждый добирается до Силиконовой (Кремниевой) долины. Это понимают и сами инвесторы, поэтому они готовы искать новые площадки", – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, уже есть предварительная договоренность, что во время этой конференции AmBAR совместно с КГГА будет создан фонд, который будет инвестировать в украинские проекты.