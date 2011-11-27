Открылся первый в Украине инновационно-инвестиционный кластер

В Тернополе на базе национального технического университета открыли научный парк «Инновационно-инвестиционный кластер Тернопольщины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе университета, участие в церемонии открытия в пятницу приняли руководители города и области, ученые, представители инновационных компаний Индии, Таджикистана, Вьетнама и Швеции.

Научный парк создан для развития научно-технической и инновационной деятельности предприятий региона, эффективного и рационального использования имеющегося научного потенциала и коммерциализации результатов научных исследований и их внедрения на отечественном и зарубежном рынках.

«Это знаково, что именно в Тернопольской области открывается первый научный парк в Украине после подписания Закона «О научных парках». Тернопольская область имеет большой научный потенциал. Наши ученые подготовили свыше ста проектов, которые можно уже реализовывать. Касаются они самых различных отраслей народного хозяйства, энергосбережения, медицины, экологии и др. Именно вопросами механизмов внедрения таких разработок ученых и созданием инновационных проектов и будет заниматься научный парк», – сказал во время открытия председатель облсовета Алексей КАЙДА.

Также ученые, представители областной и городской власти отмечали, что открытие научного парка позволит совместить науку и производство, благодаря чему научные открытия не будут теряться, так и не дождавшись своей реализации.

Во время открытия научного парка были подписан ряд соглашений о сотрудничестве между городским советом Тернополя и предприятиями.