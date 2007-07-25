Что киевляне держат на крыше и как это связано с грозой и молниями?

Коммунальные службы столицы призывают киевлян не устанавливать самовольно на крышах домов дополнительное оборудование, которое может вывести из строя громоотвод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление МЧС Украины в г. Киеве, каждый жилой дом в столице защищен от попадания молнии. По информации ГУ МЧС Украины в г. Киеве, ввод жилого дома в эксплуатацию не допускается без установления соответствующего защитного оборудования. По технологии, каждый громоотвод имеет свой радиус действия, поэтому устанавливать его на каждом доме не обязательно. Но все здания гарантировано защищены молниезащитой по периметру здания.

По информации Главного управления МЧС, срок использования молниезащитного оборудования очень большой, поэтому киевляне могут не волноваться за его дееспособность. Единственное, что может повредить его работе – это установка дополнительных приборов на крышах домов, особенно это касается самовольного вывода на крышу кондиционеров, спутниковых антенн и тому подобное. В таких случаях работники жилищно-коммунальной сферы осуществляют ремонт или замену защитного оборудования.