В Харькове построят ядерную установку

Сооружение ядерной установки, которую планируется построить при помощи Соединенных Штатов Америки на базе национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ), начнется в конце 2011 года.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил заместитель генерального директора «ХФТИ» Иван КАРНАУХОВ.

«Я надеюсь, в этом году: в конце ноября – в начале декабря», - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала сооружения установки.

По его словам, проект по строительству ядерной установки «Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом электронным ускорителем» («Источник нейтронов») сейчас находится на государственной комплексной экспертизе, куда его передали 22 июня 2011 г.

И.КАРНАУХОВ отметил, что финансирование подготовительных работ осуществляется «в достаточных объемах для того, чтобы сдать установку под ключ в 2014 году». Вывоз высокообогащенного урана из Харькова запланирован в марте 2012 года.

«Мы планируем, а планы нужно выполнять», - заметил И.КАРНАУХОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь по этому вопросу со стороны Соединенных Штатов.

На базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ) планируется на протяжении ближайших четырех лет разработать и построить совместно с Аргонской национальной лабораторией США новую ядерную установку «Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом электронным ускорителем» («Источник нейтронов»).

По словам генерального директора ННЦ «ХФТИ» Ивана НЕКЛЮДОВА, кроме исследований свойств подкритических сборников, «Источник нейтронов» позволит производить все медицинские изотопы, которые сегодня используются в мире. Установка также позволит сертифицировать материалы (в частности продукты питания), облучать биологические объекты (в частности для нейтронной терапии), исследовать наноматериалы, развивать нанотехнологии и радиационное материаловедение. Запуск предусмотрен в 2014 году. Мощность установки будет составлять 250 КВт.

26 сентября 2011 года в США министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в вопросах ядерной безопасности.

В соответствии с документом, США выделят Украине 60 млн. дол. на работы, связанные с вывозом высокообогащенного урана, и на создание научно-исследовательской установки на слабообогащенном топливе.