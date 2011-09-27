США выделят Украине $60 млн на создание исследовательского реактора

США предоставят Украине финансовую и техническую помощь для организации к 2014 году производства медицинских изотопов в стране на сумму более 60 миллионов долларов

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, распространенном пресс-службой ведомства.

"Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД Украины Константин Грищенко подписали 26 сентября меморандум о взаимопонимании в вопросах ядерного сотрудничества... США подтверждают намерение предоставить, согласно намеченному графику, финансовую и техническую помощь по строительству к марту 2012 года и запуску к 2014 году источника нейтронов. В дополнение к новым исследовательским возможностям источник нейтронов будет способен производить около 50 видов медицинских изотопов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний... Ожидаемый объем финансовой и технической помощи, как ожидается, превысит 60 миллионов долларов", - цитирует РИА Новости.