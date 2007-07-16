Дрезден стал самым большим 3D городом на виртуальной Земле

В Google Earth появилась трехмерная копия немецкого города Дрездена. Теперь административный центр Саксонии является самым крупным трехмерным городом на виртуальной Земле от Google, сообщает The Inquirer.

Модель Дрездена создана в сотрудничестве с компаниями Virtualcitysystems GmbH и 3D Geo. В отличие от проекта 3D Warehouse, добавляющего в Google Earth трехмерные модели известных зданий и памятников архитектуры, модель Дрездена не ограничена соборами и зданиями парламента - по утверждению авторов модели, всего создано около 150 тысяч аналогов зданий города.

Также виртуальный Дрезден намного более детализирован, чем здания 3D Warehouse. Если в последнем в качестве моделей в большинстве случаев используются объекты с однотонными текстурами и небольшим количеством полигонов, то здания Дрездена представлены в "натуральном" виде.

Необходимо отметить, что в 3D переведены только здания города. Другие объекты (например, мосты, люди и автомобили) не изменены и по-прежнему являются плоскими спутниковыми фотографиями.

Лента.ру