Киевстар научит детей правильно пользоваться мобильниками

Национальный оператор мобильной связи «Киевстар» и Министерство образования и науки Украины в рамках социальной программы «Киивстара» «Мобильная культура» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в компании "Киевстар", меморандум подписали президент компании «Киевстар» Игорь ЛИТОВЧЕНКО и министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО.

Основной задачей, которую ставят перед собой компания «Киевстар» и Минобразования, является привлечение внимания общественности к необходимости воспитания мобильно культурной молодежи и внедрение в учебных заведениях образовательной программы, которая бы помогла школьникам научиться культурному пользованию мобильной связью, придерживаясь правил мобильного этикета и уважая окружающих.

Компания «Киевстар» выступила инициатором внедрения образовательной программы для средних учебных заведений, имеющей целью воспитание у школьников культуры пользования мобильным телефоном, как в школе, так и за ее стенами.

«Мы системно работаем над программой «Мобильная культура» уже три года подряд. Наш следующий шаг направлен на формирование мобильной культуры у подрастающего поколения", - отметил И.ЛИТОВЧЕНКО.

«Сотрудничество с компанией «Киевстар» в рамках программы «Мобильная культура» направлено на формирование этики мобильного общения у детей и ученической молодежи, воспитание культуры пользования мобильной связью среди школьников», - сказал, в свою очередь, С.НИКОЛАЕНКО.

Справка УНИАН. В 2005 году компания "Киевстар" начала программу «Мобильная культура». Основная цель программы - сформировать в украинском обществе основные правила этики при общении по мобильному телефону.

Минобразования также осуществлен ряд последовательных шагов в данном направлении. В мае 2007 года издан приказ МОН Украины №420 «Об использовании мобильных телефонов во время учебного процесса».