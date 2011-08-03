Инженер-самоучка построил у себя на кухне ядерный реактор

Житель Швеции построил у себя на кухне ядерный реактор.

Как сообщает Радио Свобода, 31-летний житель города Энгельхольм на западном побережье Швеции был задержан полицией по обвинению в самостоятельной сборке ядерного реактора.

Мужчину задержали после того, как он позвонил в Шведское госуправление по ядерной безопасности (Strålsäkerhetsmyndigheten), чтобы узнать, не запрещает ли закон строить атомные установки на кухне своей квартиры. В Управлении ответили звонившему, что для замера уровня радиации к нему домой приедут техники, однако вместе с техниками по указанному адресу прибыли и полицейские.

На допросе в полиции задержанный сообщил, что интересуется ядерной физикой с детства, а свой эксперимент начал шесть месяцев назад. Радиоактивные вещества он заказывал за рубежом, а другие необходимые материалы извлёк из разобранного пожарного датчика. При этом инженер-самоучка совершенно не скрывал намерений построить ядерный реактор в домашних условиях и даже вел блог о том, как он его создает.

В интервью шведской газете Helsingborgs Dagblad мужчина заявил, что ему удалось самостоятельно собрать действующий ядерный реактор, потратив на это около 6 000 шведских крон (или 950 долларов США).

После инцидента с полицией, конфисковавшей самодельный реактор, экспериментатор пообещал в дальнейшем сосредоточиться на теоретических аспектах ядерной физики.