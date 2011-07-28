В Сумах все школы и детсады будут иметь интернет-сайты

В Сумах к началу нового 2011-2012 учебного года свою интернет-страницу будет иметь каждое заведение образования областного центра. Над этим сейчас работают в управлении образования и науки при поддержке ряда общественных организаций. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского горсовета.

«В современных условиях информационного общества отсутствие интернет-сайта школы или садика не позволяет образовательному заведению полноценно функционировать как части единого организма информационного образовательного пространства Украины, не дает возможности быть на постоянной связи с коллегами из других регионов и уголков страны, делиться с ними своими профессиональными достижениями или получать такой опыт от коллег», - утверждает начальник городского управления образования и науки Антонина ДАНИЛЬЧЕНКО.

По ее словам, наличие персональных интернет-страниц сделает деятельность учебных заведений еще более прозрачной и открытой. К тому же, позволит родителям ближе познакомиться с жизнью школы или дошкольного учебного учреждения, получать необходимую информацию о деятельности учреждения более оперативно, учитывая занятость родителей, которые не всегда имеют время обратиться в школу или детсад со своими вопросами и проблемами.

«Напомню, что 2011 год объявлен «Годом образования и информационного общества». В государстве осуществляются мероприятия по обеспечению приоритетного развития образования в Украине, поэтому в рамках этого ряд просветительских общественных организации провели акцию: «Каждому учебному заведению - свой интернет-сайт». И уже к началу нового учебного года свою веб-страницу будет иметь почти каждое заведение образования города», - рассказала А.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Планируется, что на таком сайте будет размещена информация о методической, воспитательной и внеклассной работе школы или детсада. Будет здесь и страничка психолога, родительская страница, расписание уроков, звонков, правила поведения, ученические работы, победы в олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения учеников, фотогалерея и даже план встреч выпускников. Найдется здесь место и для форума, где будут обсуждаться проблемы и будничные вопросы школы или садика.