ВВС США купят у Boeing новые крылья для старых самолётов - на 2 млрд долл.

Американский авиапроизводитель The Boeing Company заключил контракт с Военно-воздушными силами (ВВС) США на сумму более 2 млрд долл. на изготовление в период 2007-2018 гг. 242 комплектов крыльев для самолетов A-10 Thunderbolt II. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня сообщении компании. Модернизация самолетов позволит использовать их еще по меньшей мере 20 лет.

A-10 Thunderbolt II - одноместный реактивный самолет, предназначенный для воздушной поддержки наземный войск.

РосБизнесКонсалтинг