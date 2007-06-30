ВВС США купят у Boeing новые крылья для старых самолётов - на 2 млрд долл.
22:14, 30 июня 2007Наука и IT
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Чтобы каждый из них летал ещё 20 лет
Американский авиапроизводитель The Boeing Company заключил контракт с Военно-воздушными силами (ВВС) США на сумму более 2 млрд долл. на изготовление в период 2007-2018 гг. 242 комплектов крыльев для самолетов A-10 Thunderbolt II. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня сообщении компании. Модернизация самолетов позволит использовать их еще по меньшей мере 20 лет.
A-10 Thunderbolt II - одноместный реактивный самолет, предназначенный для воздушной поддержки наземный войск.
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