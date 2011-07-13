Основатель WikiLeaks подал апелляцию

Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона против решения о его экстрадиции в Швецию, принятого в феврале, сообщает Радио Свобода.

В Швеции против него возбуждено уголовное дело по обвинению в сексуальных преступлениях.

Ассанж был арестован в Лондоне в декабре прошлого года.

Основатель WikiLeaks опровергает выдвинутые против него обвинения, называет их политически мотивированными. Ранее сайт WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов различных ведомств США