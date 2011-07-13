Основатель WikiLeaks подал апелляцию
01:54, 13 июля 2011Наука и IT
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Против решения о выдаче в Швецию
Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона против решения о его экстрадиции в Швецию, принятого в феврале, сообщает Радио Свобода.
В Швеции против него возбуждено уголовное дело по обвинению в сексуальных преступлениях.
Ассанж был арестован в Лондоне в декабре прошлого года.
Основатель WikiLeaks опровергает выдвинутые против него обвинения, называет их политически мотивированными. Ранее сайт WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов различных ведомств США
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